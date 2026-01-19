Uccise il compagno con una coltellata la cuore durante una lite | Stella Boggio potrebbe rischiare l'ergastolo
Mercoledì si terrà una nuova udienza nel processo che vede Stella Boggio, 34 anni, imputata per l’omicidio aggravato del suo compagno Marco Magagna, avvenuto a Bovisio Masciago. La vicenda ha suscitato attenzione per le circostanze dell’episodio, avvenuto durante una lite, e il dibattimento prosegue nel rispetto delle procedure legali.
Stella Boggio, 34 anni, è sotto processo per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto a Bovisio Masciago il 6 gennaio 2025. L’interior designer è accusata di avergli inferto un colpo di coltello durante un litigio nella loro abitazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei conflitti domestici e le conseguenze di una lite estrema. Il processo prosegue, e il rischio di ergastolo rimane una possibilità.
