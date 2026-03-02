Francesco Vitolo trovato morto in casa a Sant' Egidio del Monte Albino moglie fermata accusata di omicidio

Un imprenditore di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sant’Egidio del Monte Albino. La moglie è stata fermata con l’accusa di omicidio, dopo che sul corpo dell’uomo è stata riscontrata una ferita da arma da taglio. La vicenda è al centro delle indagini condotte dalle forze dell’ordine.

Svolta nel caso dell'imprenditore 60enne Francesco Vitolo, trovato senza vita nella sua casa a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. La moglie di 54 anni è stata fermata e portata nel carcere di Salerno con l'accusa di omicidio. Sul corpo di Vitolo è stata riscontrata una ferita da arma da taglio: l'autopsia dovrà chiarire ora le cause esatte del decesso. Svolta nell'omicidio di Francesco Vitolo Nuovi sviluppi, potenzialmente decisivi, emergono nel caso della tragica morte di Francesco Vitolo, imprenditore di 60 anni originario di Pagani e residente a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Secondo le ricostruzioni... Sessantenne morto a Sant'Egidio del Monte Albino, fermata la moglie: accusata di omicidioI Carabinieri hanno fermato oggi a Nocera Inferiore una donna di 54 anni con l'accusa di omicidio.