Strada per Torcigliano Ripristino della frana Sono iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori sulla strada per Torcigliano a Camaiore, dove è stato avviato il ripristino di un versante franoso. Questo intervento riguarda una delle due frane che negli ultimi mesi hanno interessato la via di accesso alla località. I lavori sono stati avviati per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la strada danneggiata.

Partito sul territorio di Camaiore un altro cantiere per il ripristino di un versante franoso. Si tratta di una delle due frane che, negli scorsi mesi, hanno colpito la via per raggiungere Torcigliano. La frana risale ad aprile 2025 e coinvolse tutta la carreggiata, rappresentando così un pericolo sia per l’abitazione sottostante che per il transito viario. Il Comune intervenne subito in somma urgenza, liberando la viabilità dai detriti e creando un’opera temporanea di protezione al piede della scarpata, con la messa in opera di una fila di geoblocchi che, pur garantendo l’incolumità pubblica, ha però di fatto causato un netto restringimento della strada, l’unica percorribile per raggiungere Torcigliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada per Torcigliano. Ripristino della frana. Sono iniziati i lavori Frana in Via Ciamarra, sono iniziati i lavoriSono cominciati questa mattina i lavori in Via Ciamarra, nel tratto interessato dalla frana verificatasi nei giorni scorsi. Altri aggiornamenti su Ripristino della. Temi più discussi: Strada per Torcigliano. Ripristino della frana. Sono iniziati i lavori; Terminato il cantiere per il ripristino della frana in località La Polletta a Nocchi; Frana di Nocchi, cantiere terminato. Strada in sicurezza dopo due anni. Strada per Torcigliano. Ripristino della frana. Sono iniziati i lavoriPartito sul territorio di Camaiore un altro cantiere per il ripristino di un versante franoso. Si tratta di una delle due frane che, negli scorsi mesi, hanno colpito la via per raggiungere Torcigliano ... lanazione.it Al via i lavori di ripristino della strada provinciale 167/1 Tiriolo-Marcellinara dopo l’evento NilsInizieranno domani i lavori di ripristino della strada provinciale 167/1 Tiriolo–Marcellinara , gravemente danneggiata a seguito dell’evento meteorologico ... catanzaro.gazzettadelsud.it Siracusa, Fiume Ciane abbandonato da decenni: Italia Nostra chiede il ripristino della riserva naturale #fiumeciane - facebook.com facebook Via libera della #Giuntacomunale al ripristino della copertura della piscina Marceglia al #LidodiVenezia. La posizione dell’impianto, in prossimità del mare, e la continua esposizione agli agenti atmosferici hanno determinato fenomeni di degrado del legn x.com