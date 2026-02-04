Niscemi Regione dà l'ok agli Usa per lavori contro il rischio frana nella base Muos | gli allarmi ignorati

La Regione Sicilia ha dato il via libera agli Stati Uniti per lavori di manutenzione nella base Muos, a pochi chilometri da Niscemi. Gli americani devono intervenire subito per rafforzare le difese contro il rischio frana, ma l’operazione ha riacceso i timori della popolazione locale. La decisione arriva dopo mesi di silenzio e di allarmi ignorati, mentre il rischio di dissesto idrogeologico resta una minaccia concreta per il territorio.

La Regione Sicilia aveva autorizzato a settembre gli americani a effettuare lavori urgenti di manutenzione per contrastare il dissesto idrogeologico nella base militare del Muos, che si trova a pochi chilometri dal centro abitato di Niscemi. "Un segno premonitore che è stato ignorato", commenta il deputato regionale Ismaele La Vardera a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Niscemi Base Niscemi, "nel 2025 la Regione approvò lavori di manutenzione territoriale al MUOS, base Usa accusata di inquinamento già 10 anni fa" - DOCUMENTO ESCLUSIVO A Niscemi, il MUOS continua a essere al centro delle polemiche. "La frana a Niscemi? Colpa degli americani". Perché la polemica sul Muos è infondata La frana di Niscemi non ha nulla a che vedere con la presenza della base americana Muos. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Base Argomenti discussi: Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano; Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 17:30; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci. Frana Niscemi, dalla Regione 13 milioni per l’acquisto di nuove case per gli sfollatiPALERMO – L’assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana ha informato i componenti della cabina di regia regionale, istituita dal governatore Renato Schifani nei giorni seguenti all’ondata ... dire.it Una nuova Niscemi può nascere a Gela: l’annuncio del Sindaco che dà speranza e rivoluziona un territorioUna nuova Niscemi può nascere a Gela. Dei territori, liberi e utilizzabili, potrebbero essere ceduti per ricostruire l’area colpita dalla frana. Di quali territori si tratta? Della Piana di Gela. Ad a ... strettoweb.com Tgs. . Niscemi, cabina di regia per gli immobili vuoti o sfitti: dalla Regione 13 milioni per acquistare o affittare nuove case. Boom di domande per accedere agli aiuti. L'Esercito a presidiare la zona rossa. Donata Calabrese Intervista: Marco Montemagno, coman - facebook.com facebook "Torneremo a Niscemi" e "nessuno perderà la propria casa: tutti avranno un tetto a Niscemi". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "La Regione ha fatto e farà la propria parte, abbiamo già stanziato quasi 100 milioni di fondi". #ANS x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.