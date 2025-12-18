Gli Skunk Anansie in concerto a Bari | tappa estiva per il Locus Festival 2026

Gli Skunk Anansie tornano in tour nell’estate 2026, portando il loro energia travolgente anche a Bari. La città pugliese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con una band che ha segnato la scena musicale internazionale. Un evento imperdibile per gli amanti del rock e non solo, all’interno del prestigioso Locus Festival 2026.

Gli Skunk Anansie annunciano il ritorno in tour nell'estate 2026 e tra le tappe italiane spicca anche Bari, pronta ad accogliere una delle band rock più iconiche della scena internazionale. Il gruppo capitanato dall'inconfondibile Skin sarà protagonista di una serata molto attesa al Locus. La band di Skin sarà il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC), il 24 luglio a Bari, il 26 luglio a Pisa, il 27 luglio a Pordenone e il 28 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).

