Mary di Danimarca ha fatto il tifo senza paura alla finale degli Europei di pallamano. Ha lasciato a casa la corona e il marito, e si è lanciata tra la gente per sostenere la squadra. Un gesto che ha sorpreso molti, ma che dimostra come lo sport possa unire e abbattere ogni barriera.

M ary di Danimarca ha deciso di svestire i panni istituzionali per indossare quelli (elegantissimi) della tifosa numero uno. Durante la finale degli Europei di pallamano maschile, che ha visto la Danimarca trionfare sulla Germania, la Regina ha rubato la scena a tutti: tra urla, mani nei capelli e sciarpe sventolate, la sua versione “ultrà” ha fatto impazzire i connazionali. Mary di Danimarca e Kate Middleton, stili a confronto. guarda le foto Mary di Danimarca scatenata in tribuna. Il confine tra royal e persone comuni scompare quando c’è di mezzo lo sport. Durante l’infuocata finale degli Europei di pallamano tra Danimarca e Germania a Herning, Mary di Danimarca ha vissuto ogni minuto del match con un’intensità rara per un membro della famiglia reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una Regina da stadio! Mary di Danimarca ha lasciato a casa la corona (e il marito) per lanciarsi in un tifo scatenato alla finale degli Europei di pallamano. È proprio vero, lo sport annulla ogni confine...

Approfondimenti su Mary Danimarca

La finale degli Europei di pallamano del 2026 sarà tra Danimarca e Germania.

La principessa Victoria di Svezia ha concluso con successo il suo addestramento nell’Aeronautica svedese, un’esperienza significativa che segna un passo importante nel suo percorso verso il ruolo di futura regina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mary Danimarca

Argomenti discussi: Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: Mattarella come la Regina Elisabetta a Londra 2012? La Rai annuncia il sorpresone; Longo (Fondazione Cortina): Olimpiadi, la Regina si è risvegliata; Cortina e le Olimpiadi Invernali 2026: tutto su gare, eventi, biglietti e come arrivare; Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti. La fiaccola arriva a Cortina. Stefani: I Giochi siano simbolo di pace.

Scuole allo stadio… Scuola Regina Coeli Presente con le classi quinte facebook