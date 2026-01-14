Lo sport oltre lo sport. Chi è davvero Francesca Porcellato, prima ospite 2026 di Run2u?

Francesca Porcellato è una figura di rilievo nel panorama sportivo internazionale, con una carriera che comprende 12 Paralimpiadi e tre discipline differenti. La sua esperienza decennale testimonia dedizione e resilienza, rendendola un esempio di impegno oltre il semplice ambito sportivo. In questa prima partecipazione a Run2u nel 2026, ci offre un’occasione per conoscere da vicino la sua storia e il suo percorso straordinario.

Francesca Porcellato è una delle atlete più straordinarie nella storia dello sport mondiale:12 Paralimpiadi, 3 discipline diverse, decenni di competizioni ad altissimo livello. Ma non è solo una campionessa. Non è solo una storia di medaglie. In questa prima puntata del 2026 di Run2, Francesca Porcellato si racconta come raramente ha fatto: il corpo che cambia, la fatica invisibile, il tempo che passa e la libertà di scegliere chi essere, oltre lo sport. Un dialogo vero, senza retorica, dove la carriera incontra la persona. Perché alcune storie non vanno solo celebrate.Vanno ascoltate. Ma in questa Puntata n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è davvero Francesca Porcellato, prima ospite 2026 di Run2u?

