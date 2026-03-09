Foster ingegneri in allarme per il collegamento con Santa Maria Novella | Non fatelo a pagamento

Gli ingegneri hanno espresso preoccupazione riguardo al progetto di collegamento tra la futura stazione Foster e Santa Maria Novella, sottolineando che il collegamento deve essere gratuito, diretto e accessibile con il normale titolo di viaggio ferroviario. La richiesta arriva in risposta a eventuali proposte di collegamenti a pagamento, che secondo gli ingegneri non dovrebbero essere prese in considerazione.

“Il collegamento tra la futura stazione Foster e Santa Maria Novella deve essere gratuito, diretto e utilizzabile con il normale titolo di viaggio ferroviario. Lo diciamo ora, a scanso di equivoci: la gratuità non è un dettaglio, ma un elemento centrale per il successo della nuova infrastruttura”. “Non è solo una questione di equità economica – prosegue Martini – ma di impostazione del sistema: se tra le due stazioni si introduce un biglietto aggiuntivo si crea una separazione fisica e funzionale. Non sarebbero due parti dello stesso hub ferroviario, ma due scali distinti collegati da un servizio in più. Questo contraddirebbe l’idea di integrazione su cui si fonda l’intero progetto”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

