Forte Santa Caterina al via una nuova fase per la rivalorizzazione dell' area

Il Comune di Verona ha annunciato l’avvio di una nuova fase di lavori a Forte Santa Caterina. Dopo aver già riqualificato l’area, ora si concentra sulla rivalorizzazione di tutto lo spazio, chiamato “Spazio Forte”. I lavori puntano a rendere l’area più vivibile e accessibile ai cittadini. La presenza di nuovi investimenti fa pensare che presto il forte potrà tornare a essere un punto di riferimento per la città.

Il Comune di Verona prosegue il percorso di rigenerazione di Forte Santa Caterina, avviando una nuova fase per la valorizzazione dell’area riqualificata denominata “Spazio Forte”. L’obiettivo è restituire alla città un bene pubblico di grande valore storico, ambientale e sociale, trasformandolo in uno spazio aperto, inclusivo e multifunzionale. In questo contesto il Comune promuove ora un’indagine conoscitiva rivolta ai soggetti del Terzo Settore, per individuare le forme più adeguate di collaborazione nella gestione e valorizzazione del complesso. Si tratta di un passaggio preliminare, non vincolante, pensato per accompagnare le future scelte dell’Amministrazione e definire un progetto capace di garantire apertura, cura e vitalità allo spazio.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Forte Santa Caterina

Il Comune di Verona ha dato il via libera a un nuovo parco giochi nel Forte Santa Caterina.

L'urbanismo tattico a Chiaia trasforma lo slargo di via Santa Caterina da Siena, inaugurato l’11 dicembre 2025.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Forte Santa Caterina

Argomenti discussi: Forte Santa Caterina, in arrivo il primo parco giochi inclusivo di Verona. Ecco come sarà; Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo, Ferrari: È il primo nella città di Verona; Forte Santa Caterina: approvato il parco giochi inclusivo da 260 mila euro; Santa Caterina, con 'Spazio Forte' Verona apre al terzo settore.

Forte Santa Caterina, con Spazio Forte il Comune apre al terzo settorePer il recupero di Forte Santa Caterina, indagine conoscitiva: con Spazio Forte il Comune di Verona apre al terzo settore. veronaoggi.it

Al Forte Santa Caterina nasce un nuovo parco giochi inclusivo, Ferrari: «È il primo nella città di Verona»Presentato come un nuovo polmone verde urbano, il progetto s'inserisce nel contesto di Spazio Forte: «Ci tenevamo ad avere un luogo veramente per tutti e tutte, che fosse aperto alla comunità verone ... veronasera.it

Un nuovo passo nella rigenerazione di Forte Santa Caterina. #veronanetwork #quartieriverona #spazioforte #fortesantacaterina - facebook.com facebook

L'eco mediatica dei fatti di Torino è troppo forte: scendono in campo le truppe travagliate, a difendere l'indifendibile. #SoRagazzi x.com