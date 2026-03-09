Formula 1 5 cose che vi sono sfuggire | una mucca di nome Max Kimi che deve ringraziare Verstappen e

In Formula 1, ci sono dettagli che spesso passano inosservati, come una mucca chiamata Max o il fatto che Kimi Raikkonen debba ringraziare Verstappen. Se l'asso della Red Bull non avesse avuto un incidente durante le qualifiche, i meccanici Mercedes non si sarebbero trovati a dover intervenire in modo diverso. Questi aspetti meno evidenti influenzano le dinamiche delle gare e le strategie dei team.

Una delle superstizioni più popolari riguarda gli specchi: romperne uno causerebbe sette anni di sfortuna. E durante la prima sessione di prove libere la Cadillac ha perso ben due specchietti, quello destro con Sergio Perez e quello sinistro con Valtteri Bottas. Le prime conseguenze si sono viste nel resto del weekend, con il team americano che ha chiuso le qualifiche al 18° e 19° posto e la gara con un ritiro e l'ultima posizione. Non è uno scherzo, Lewis Hamilton ha veramente una mucca di nome Max (come il rivale Verstappen.). Lo ha rivelato durante un evento in Australia, dopo che sul maxi schermo è apparsa una foto del britannico insieme all'animale.

