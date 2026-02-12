Max Verstappen critica le nuove vetture di Formula 1. Il pilota olandese si è detto deluso, affermando che guidare quelle macchine non dà le stesse sensazioni di una vera F1. Secondo lui, sembrano più delle Formula E potenziate con gli steroidi. La sua opinione mette in discussione le scelte tecniche fatte per questa stagione.

“Le nuove vetture? Le sensazioni non sono da Formula 1, piuttosto sembra una Formula E. con gli steroidi”. Parole e musica di Max Verstappen che, come suo solito, non usa giri di parole per descrivere le sue prime sensazioni sulle nuove vetture della massima categoria del motorsport edizione 2026. Il pilota quattro-volte campione del mondo ha letteralmente sparato a zero sulle monoposto della nuova rivoluzione tecnica. Lo si è visto ad occhio nudo come le nuove macchine siano ampiamente più lente, specie in curva, di quelle che sono andate in pensione dopo il Gran Premio di Abu Dhabi di inizio dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen spara a zero sulle nuove vetture: “F1? No, sembra di guidare una Formula E con gli steroidi”

Approfondimenti su Max Verstappen

Max Verstappen ha scelto il numero 3 per la sua monoposto di Formula 1, lasciando indietro il tradizionale 33.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Max Verstappen

Argomenti discussi: La Mercedes e l’eterno balletto delle polemiche.

Max spara a zero: Sensazioni non da F1, ma da Formula E con steroidiIl 4 volte campione del mondo non fa prigionieri e, al termine del secondo giorno di test non usa mezzi termini per definire la nuova Formula 1, quella disegnata dal nuovo regolamento tecnico. Questo ... msn.com

Verstappen boccia le nuove regole F1 2026: Sembra una Formula E sotto steroidiIl pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in Bahrain: Più che guidare, in verità si tratta di gestire. Le mie sensazioni non sono così ... sport.sky.it

Max Verstappen parla senza filtri durante i test in Bahrain: la nuova Formula 1 lo costringe a gestire energia e prestazioni più che a divertirsi al volante. E sul motore Red Bull-Ford dice: “È impressionante e affidabile, ma guidare così non è più divertente” Per s - facebook.com facebook

Max Verstappen: “Buona giornata di test, ma la priorità è capire la macchina” #F1testing #RedBull #Verstappen #Formula1 x.com