Todi si conferma il centro più attivo in Umbria per l’imprenditoria. La Camera di Commercio dell’Umbria ha pubblicato una mappa che mostra come la città mantenga il primo posto nella diffusione di attività commerciali e imprese. La situazione non cambia: Todi resta il punto di riferimento per chi fa impresa nella regione.

E’ ancora Todi a conquistare lo “ Scettro dell’imprenditorialità “ secondo il quadro stilato dalla Camera di Commercio dell’Umbria, che fotografa con precisione dove, in Umbria, l’impresa è più diffusa, più radicata e le trasformazioni di questa diffusione a livello territoriale. lo “Scettro dell’imprenditorialità“ riguarda sia il numero degli abitanti che delle imprese attive al 31 dicembre 2025 e il criterio utilizzato è tanto semplice quanto rivelatore: il numero di imprese attive ogni 100 abitanti. Più è alto questo valore, più è elevata la vocazione a fare impresa. Il dato centrale riguarda esclusivamente le imprese attive, cioè quelle non solo iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio dell’Umbria, ma effettivamente operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo “Scettro dell’Imprenditorialità”. Todi è ancora al primo posto nella vocazione a fare impresa

L’Umbria si conferma terra di imprese.

