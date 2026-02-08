Lo Scettro dell’imprenditorialità 2025 premia Todi Montefalco e Norcia | ecco i comuni umbri dove l' impresa è più diffusa
L’Umbria si conferma terra di imprese. Questa settimana, l’indagine “Scettro dell’imprenditorialità 2025” ha premiato i comuni di Todi, Montefalco e Norcia, dove si registra una maggiore presenza di attività imprenditoriali rispetto agli abitanti. Questi centri rappresentano un esempio di come le piccole e medie imprese siano ancora il motore principale dell’economia locale. La mappa dell’impresa regionale si è così arricchita di nuove direttrici, confermando il ruolo centrale di queste zone per lo sviluppo economico dell’Umbria.
L’Umbria del fare, quella delle piccole e medie imprese radicate sul territorio, ha una nuova mappa. È quella disegnata dallo “Scettro dell’imprenditorialità 2025”, l’analisi che misura la densità di aziende attive in rapporto alla popolazione. Tre i troni, divisi per fasce demografiche, che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In lieve calo le imprese attive: ma l'imprenditorialità a Forlì-Cesena resta diffusa. Chi sale e chi scende
Al 31 dicembre 2025, le imprese attive a Forlì-Cesena registrano una lieve diminuzione, ma l’imprenditorialità resta significativa nella zona.
Lo Scettro dell'Imprenditorialità va ancora a TodiLo Scettro dell’Imprenditorialità (che riguarda sia il numero degli abitanti che delle imprese attive al 31 dicembre 2025) fotografa con precisione dove, in Umbria, l’impresa è più diffusa, più radi ... orvietonews.it
L’imprenditorialità accademica per i non diplomati triennale con stage retribuito e inserimento lavorativo partitario con uguaglianza economica contrattuale e contributiva dell’Università di Vittoria RG L’intervento di Gianmario Modica, ordinario di Economia e G facebook
