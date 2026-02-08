Lo Scettro dell’imprenditorialità 2025 premia Todi Montefalco e Norcia | ecco i comuni umbri dove l' impresa è più diffusa

L’Umbria si conferma terra di imprese. Questa settimana, l’indagine “Scettro dell’imprenditorialità 2025” ha premiato i comuni di Todi, Montefalco e Norcia, dove si registra una maggiore presenza di attività imprenditoriali rispetto agli abitanti. Questi centri rappresentano un esempio di come le piccole e medie imprese siano ancora il motore principale dell’economia locale. La mappa dell’impresa regionale si è così arricchita di nuove direttrici, confermando il ruolo centrale di queste zone per lo sviluppo economico dell’Umbria.

