Ultimi appuntamenti della rassegna Natali Mediterranei al Teatro Il Piccolo

Il Teatro Il Piccolo conclude gli ultimi appuntamenti della rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. Un’occasione per scoprire, attraverso spettacoli e iniziative, le tradizioni e le atmosfere tipiche del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio culturale e naturale della regione. Un momento di incontro e approfondimento per apprezzare le diversità e le ricchezze di questa terra, in un contesto sobrio e rispettoso.

Il Teatro Il Piccolo ospita gli ultimi appuntamenti della rassegna "Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione". Nell'ambito della quarta edizione di "Altri Natali", iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, il Teatro Il Piccolo ospita gli ultimi appuntamenti della rassegna "Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione", organizzata dalla compagnia Magazzini di Fine .

