Il Partito Democratico ha dichiarato che i fondi del Decreto Reggio non devono essere usati come risorsa per finanziare la campagna elettorale del 2026. La posizione è chiara: le risorse devono essere destinate a progetti e servizi pubblici, non a scopi politici. La questione riguarda l’uso di quei fondi e la loro destinazione futura, senza menzionare altre implicazioni o motivazioni.

Il gruppo del Partito Democratico ha respinto con forza l’idea che i fondi del Decreto Reggio possano essere utilizzati come cassa di espansione per la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 2026. La nota diffusa da Palazzo San Giorgio chiarisce che le risorse in questione non sono immediatamente disponibili e richiedono complesse procedure amministrative e l’intervento diretto del Ministero dell’Economia per una eventuale riassegnazione. Il Pd sottolinea che parlare di questi fondi come se fossero pronti all’uso nei primi cento giorni di una futura amministrazione è fuorviante e rischioso per la stabilità finanziaria della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

