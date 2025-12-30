Regione fondi ai comuni montani per le strade Due sono quelli della provincia di Frosinone

La Regione Lazio ha assegnato fondi ai comuni montani, inclusa la provincia di Frosinone, tramite il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e l’avviso pubblico “Elios”. Questi interventi mirano al miglioramento delle infrastrutture stradali e all’efficientamento energetico, sostenendo così le Comunità locali e lo sviluppo delle aree montane della regione.

La Regione Lazio, grazie alla programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e all’approvazione dell’avviso pubblico “Elios” per l’efficientamento luminoso e interventi sulle opere stradali, ha concesso i contributi a sedici Comuni montani.Oltre 4,6 Mln di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Regione, fondi ai comuni montani per le strade. Due sono quelli della provincia di Frosinone Leggi anche: La riforma Calderoli che taglia i comuni montani: quali sono quelli a rischio Leggi anche: Provincia di Frosinone, cinque Comuni ricevono fondi regionali per la bonifica dei siti inquinati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La nuova geografia dei Comuni montani non può esser disegnata con criteri vecchi; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese; Trasporto scolastico in montagna, in arrivo fondi dalla Regione; Comuni montani, il ministro apre alla revisione dei criteri di classificazione: si parte dalla proposta della Regione Abruzzo. Comuni montani, in Umbria con la riforma “tagliati” tutti quelli occidentali: la mappa - di Daniele Bovi Un paio di nuovi ingressi, fuori tutti i Comuni occidentali dell’Umbria e alcuni dell’Alto Tevere mentre rimarrebbero sostanzialmente quelli della fascia appenninica. msn.com

Comuni montani in allarme, in Piemonte con i nuovi criteri 1 su 5 perde i fondi - Si tratta della quota del fondo nazionale che verrà assegnata dallo Stato dal 2026. rainews.it

Cambiano i criteri per i Comuni montani, a rischio i fondi per la Sardegna - La denuncia: «Molti paesi che vivono situazioni di disagio potrebbero non ricevere più risorse per servizi essenziali» ... msn.com

Leggi l'articolo - Turismo, dalla Regione fondi per nuove aree attrezzate per sosta camper: 2 saranno nel Biellese #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biellese #turismo #regione #biellese - facebook.com facebook

Dalla Regione nuovi fondi per il trasporto scolastico di persone non autonome x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.