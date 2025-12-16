Insonnia malattia silenziosa che colpisce 13 milioni di italiani | ecco quando diventa cronica

L'insonnia è una condizione comune che interessa circa 13 milioni di italiani, colpendo in particolare le donne e le persone tra i 45 e i 65 anni. Questa patologia silenziosa può avere effetti significativi sulla qualità della vita, specialmente quando diventa cronica. Conoscere i segnali e le cause è fondamentale per gestire al meglio questa problematica diffusa.

MILANO – Buona notte, chi può. L'insonnia è una patologia diffusa e sottovalutata che in Italia colpisce circa 13,4 milioni di persone, soprattutto donne, con una maggiore incidenza nella fascia di età compresa tra i 45 e i 65 anni. L'impatto sulla salute pubblica e sull'economia è rilevante: circa 14 miliardi di euro l'anno, pari allo 0,74% del prodotto interno lordo, tra costi sanitari diretti e costi indiretti legati alla perdita di produttività, all'assenteismo e agli incidenti. Secondo i principali sistemi diagnostici internazionali – DSM-5, ICSD-3 e ICD-11 – l'insonnia è riconosciuta come disturbo del sonno e disturbo mentale, con effetti che si estendono ben oltre la notte.

