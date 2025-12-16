Insonnia malattia silenziosa che colpisce 13 milioni di italiani | ecco quando diventa cronica

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'insonnia è una condizione comune che interessa circa 13 milioni di italiani, colpendo in particolare le donne e le persone tra i 45 e i 65 anni. Questa patologia silenziosa può avere effetti significativi sulla qualità della vita, specialmente quando diventa cronica. Conoscere i segnali e le cause è fondamentale per gestire al meglio questa problematica diffusa.

insonnia malattia silenziosa che colpisce 13 milioni di italiani ecco quando diventa cronica

© Ilgiorno.it - Insonnia, malattia silenziosa che colpisce 13 milioni di italiani: ecco quando diventa cronica

MILANO – Buona notte, chi può. L’insonnia è una patologia diffusa e sottovalutata che in Italia colpisce circa 13,4 milioni di persone, soprattutto donne, con una maggiore incidenza nella fascia di età compresa tra i 45 e i 65 anni. L’impatto sulla salute pubblica e sull’economia è rilevante: circa 14 miliardi di euro l’anno, pari allo 0,74% del prodotto interno lordo, tra costi sanitari diretti e costi indiretti legati alla perdita di produttività, all’assenteismo e agli incidenti. Secondo i principali sistemi diagnostici internazionali – DSM-5, ICSD-3 e ICD-11 – l’insonnia è riconosciuta come disturbo del sonno e disturbo mentale, con effetti che si estendono ben oltre la notte. Ilgiorno.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Conseguenze dellinsonnia sulla cognitività, metabolismo e benessere quotidiano

Video Conseguenze dellinsonnia sulla cognitività, metabolismo e benessere quotidiano

insonnia malattia silenziosa colpisceInsonnia, malattia silenziosa che colpisce 13 milioni di italiani: ecco quando diventa cronica - Può aumentare il rischio di depressione, malattie cardiovascolari e indebolire il sistema immunitario, ma è spesso sottodiagnosticata ... ilgiorno.it

insonnia malattia silenziosa colpisceI costi occulti dell’insonnia per il sistema sanitario nazionale - L’insonnia è una patologia diffusa che colpisce circa 13,4 milioni di italiani, soprattutto donne (60- corrierenazionale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.