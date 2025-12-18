Un Natale contro lo spreco tra recupero alimentare e solidarietà

Quest’anno, il Natale si trasforma in un gesto di solidarietà e sostenibilità. Tra recupero alimentare e iniziative solidali, possiamo regalare un significato più profondo alle festività, contribuendo a ridurre gli sprechi e a sostenere chi ha più bisogno. È il momento di unire cuore e azione per un Natale che porti speranza e cambiamento reale nelle nostre comunità.

Le festività natalizie sono un momento di gioia, ma anche un'occasione per riflettere sulle disuguaglianze presenti nelle comunità. Mentre molti si preparano a celebrare, infatti, migliaia di persone vivono nell'incertezza di poter avere un pasto sulla tavola.

