Mercatello raid notturno contro le auto | vetri in frantumi in largo Moscati

Nella notte di giovedì 8 gennaio, alcune auto parcheggiate nel rione Mercatello, a Salerno, sono state danneggiate, con vetri in frantumi in largo Moscati. La scoperta dei danni al mattino ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato il fatto alle autorità. Si tratta di un episodio che evidenzia la necessità di maggiori controlli nella zona per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà.

Mattinata amara per alcuni residenti del rione Mercatello che, nelle prime ore di oggi, giovedì 8 gennaio, hanno scoperto gravi danneggiamenti alle proprie automobili parcheggiate nella zona orientale di Salerno. Nel corso della notte ignoti si sono accaniti contro diverse vetture in sosta, prendendo di mira in particolare i vetri delle portiere, andati completamente in frantumi. A segnalare quanto accaduto sono stati gli stessi cittadini, che hanno documentato i danni con foto e testimonianze. L’area interessata si trova nei pressi della chiesa Gesù Redentore, in una strada parallela al Parco del Mercatello, una zona abitualmente frequentata anche nelle ore serali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercatello, raid notturno contro le auto: vetri in frantumi in largo Moscati Leggi anche: Raid notturno e vetri delle auto spaccati: fermati due 'predoni' Leggi anche: Raid notturno contro l'auto di un commerciante distrutta a colpi di mazzola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raid notturno al mercato natalizio di San Frediano: via il fondo cassa di due attività - Raid notturno al mercato natalizio di San Frediano. luccaindiretta.it

