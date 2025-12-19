Non vuole abbandonare il centro di accoglienza | si scaglia contro i carabinieri e li aggredisce

Erano all'interno di un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di Sezze, ma erano ormai arrivati al termine del loro progetto di integrazione e non volevano abbandonare la struttura. L'azione di sei cittadini migranti ha richiesto l'intervento dei carabinieri.Uno di loro in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

