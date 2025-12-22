Picchia l'ex e tenta la fuga in auto all'arrivo dei Carabinieri ma si schianta contro un muro | arrestato

Un 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane ha picchiato l'ex fidanzata durante un litigio in strada e all'arrivo dei Carabinieri ha tentato la fuga in auto. Ma si è schiantato contro il muro di una casa ed è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

