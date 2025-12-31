Un inseguimento lungo la Gardesana tra Gargnano e Toscolano Maderno si è concluso con l’arresto di un uomo di 65 anni di nazionalità tedesca. Durante la fuga, il conducente ha effettuato una fuga contromano, saltato posti di blocco e causato un incidente. L’episodio ha generato preoccupazione tra gli automobilisti e le forze dell’ordine, che hanno intervenuto per fermare il veicolo e garantire la sicurezza pubblica.

È finita con l'arresto la spericolata corsa di un 65enne di nazionalità tedesca, protagonista lunedì di un lungo inseguimento lungo la Gardesana, tra Gargnano e Toscolano Maderno. Alla guida di un furgone, l'uomo ha ignorato l'alt delle forze dell'ordine, riuscendo a eludere più posti di blocco e.

© Bresciatoday.it - Fuga contromano, posti di blocco saltati e schianto finale: furgone semina il panico

