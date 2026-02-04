Fuga folle tra le strade di Udine | elude l’alt e semina il panico in città

Una fuga da brividi ha attraversato le vie di Udine circa tre settimane fa. Un’auto ha ignorato l’alt delle forze dell’ordine e ha seminato il panico tra i passanti, provocando un inseguimento che sembrava uscito da un film. Alla fine, il veicolo è stato sequestrato e il conducente denunciato a piede libero.

Si è conclusa con una denuncia a piede libero e il sequestro dell'auto la vicenda che, circa venti giorni fa, ha trasformato alcune strade di Udine nello scenario di un inseguimento da film. Il protagonista è un cittadino italiano, residente a Tavagnacco, che ha tentato di sottrarsi a un.

