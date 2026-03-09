Foggia terremoto nel Gargano | la scossa di magnitudo 3,2

Nella notte del 9 marzo, alle 1:28, un terremoto di magnitudo 3,2 si è verificato nel Gargano, in provincia di Foggia. L'epicentro si trovava a circa cinque chilometri da Vico del Gargano e sei da Peschici, a una profondità di 35 chilometri. La scossa è stata avvertita nella zona e sono stati registrati lievi danni in alcune aree.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 è avvenuto oggi 9 marzo nella notte (all'1,28) a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici, in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri. Questi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).