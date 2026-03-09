Foggia in allarme | ondata di furti vetture devastate e paura

A Foggia, il centro città si trova sotto assedio di una serie di furti e atti vandalici che si sono verificati nelle ultime settimane. Decine di automobili sono state danneggiate durante raid notturni, con i vetri infranti e gli interni saccheggiati. La situazione ha generato forte preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Un’ondata di vandalismo e furti sta colpendo il centro di Foggia. Decine di vetture sono state bersaglio di raid notturni, con finestrini infranti e abitacoli saccheggiati. I cittadini, indignati per la facilità con cui i malviventi agiscono al buio, chiedono risposte immediate dalle autorità. La sequenza di eventi si concentra su vie specifiche come Corso Giuseppe Garibaldi, via Vincenzo Acquaviva e viale XXIV Aprile. Il danno economico supera spesso di gran lunga il valore degli oggetti rubati, creando un clima di forte tensione sociale. L’epicentro del caos: zone a rischio nel cuore della città. Il nucleo urbano di Foggia vive sotto pressione costante da alcune settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia in allarme: ondata di furti, vetture devastate e paura Ondata di furti in 4 paesi, l'allarme dei sindaci: "Chiudete porte e finestre"Tanti, troppi furti nei paesi che fanno riferimento all'altopiano camuno: Borno, Lozio, Malegno e Ossimo. Furti a raffica nelle case, paura tra i residenti: anche il Municipio lancia l'allarmeUn allarmante aumento di furti nelle abitazioni ha spinto la sindaca di Capo di Ponte, Ida Bottanelli, a lanciare un appello alla comunità e a... Foggia, polizia sventa tentato furto d'auto