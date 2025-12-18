Ondata di furti in 4 paesi l' allarme dei sindaci | Chiudete porte e finestre

Un’ondata di furti scuote i paesi dell’altopiano camuno, tra Borno, Lozio, Malegno e Ossimo. I sindaci lanciano l’allarme, invitando i cittadini a rafforzare le misure di sicurezza, chiudendo porte e finestre. La preoccupazione cresce tra la comunità, mentre le autorità cercano soluzioni rapide per contrastare questa escalation di episodi criminosi.

Tanti, troppi furti nei paesi che fanno riferimento all'altopiano camuno: Borno, Lozio, Malegno e Ossimo. Una vera e propria "ondata" che preoccupa cittadini e amministrazioni comunali: tanto che i 4 sindaci hanno pubblicato una nota congiunta chiedendo "un impegno comune per favorire la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

