Domeniche in famiglia al Chiostro del Bramante
Dal 18 gennaio al 15 febbraio 2026, il Chiostro del Bramante propone una serie di attività dedicate a famiglie e bambini, inserite nel suo programma educativo. L'iniziativa, realizzata da DART Chiostro del Bramante, offre occasioni di scoperta e coinvolgimento culturale nel contesto di un patrimonio artistico di rilievo, contribuendo a un'esperienza formativa e di condivisione per tutte le età.
Le attività, della durata di circa un’ora, si svolgono ogni domenica alle ore 10.30 e sono rivolte a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’attività si svolge in doppia lingua (italianoinglese). Il nuovo ciclo di appuntamenti, intitolato “Un fiore per guardare il mondo”, invita adulti e bambini a esplorare l’arte attraverso un approccio partecipativo che unisce osservazione, racconto e pratica creativa. L’attività prende avvio dalle opere esterne della mostra in corso e prosegue con un laboratorio in cui i partecipanti (adulti e bambini assieme) realizzano un fiore simbolico, inteso come strumento per osservare lo spazio museale da una prospettiva diversa.🔗 Leggi su Romatoday.it
