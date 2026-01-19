Domeniche in famiglia al Chiostro del Bramante

Dal 18 gennaio al 15 febbraio 2026, il Chiostro del Bramante propone una serie di attività dedicate a famiglie e bambini, inserite nel suo programma educativo. L'iniziativa, realizzata da DART Chiostro del Bramante, offre occasioni di scoperta e coinvolgimento culturale nel contesto di un patrimonio artistico di rilievo, contribuendo a un'esperienza formativa e di condivisione per tutte le età.

Le attività, della durata di circa un’ora, si svolgono ogni domenica alle ore 10.30 e sono rivolte a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’attività si svolge in doppia lingua (italianoinglese). Il nuovo ciclo di appuntamenti, intitolato “Un fiore per guardare il mondo”, invita adulti e bambini a esplorare l’arte attraverso un approccio partecipativo che unisce osservazione, racconto e pratica creativa. L’attività prende avvio dalle opere esterne della mostra in corso e prosegue con un laboratorio in cui i partecipanti (adulti e bambini assieme) realizzano un fiore simbolico, inteso come strumento per osservare lo spazio museale da una prospettiva diversa.🔗 Leggi su Romatoday.it

Cultura: da domenica 18 gennaio al Chiostro del Bramante ripartono le attivita’ per famiglie

A partire da domenica 18 gennaio 2026, il Chiostro del Bramante ospita una serie di attività dedicate alle famiglie e ai bambini, inserite nel progetto educativo del museo. Le iniziative si svolgeranno fino al 15 febbraio 2026, offrendo momenti di scoperta e apprendimento in un contesto culturale stimolante. Questo programma mira a coinvolgere adulti e bambini in attività pensate per approfondire la conoscenza dell’arte e della cultura in modo accessibile e coinvolgente.

Leggi anche: Marmore, con 'Lezt' rinasce il chiostro dei Campacci: via libera del Comune al 'Bolla bar"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Domenica 25 Gennaio si celebra la Festa della Famiglia - La vita quotidiana delle famiglie costruisce la Chiesa”: è questo il tema scelto in Diocesi per la Festa della Famiglia, che ritorna il 25 Gennaio. resegoneonline.it