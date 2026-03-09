Flop di Merz alle Regionali | vittoria dei Verdi boom Afd

Alle elezioni regionali in Germania, i Verdi ottengono una vittoria e l'Afd registra un aumento dei consensi. Merz, candidato della Cdu, non riesce a ottenere risultati significativi. L'Afd prosegue la sua crescita, nonostante le barriere create dagli altri partiti tedeschi. La scena politica locale si modifica con queste nuove tendenze di voto.

Afd continua a marciare, frenata ma non fermata dal muro che le hanno alzato contro gli altri partiti tedeschi. Alle elezioni legislative tenute ieri in Baden-Württemberg, la forza di estrema destra ha raggiunto il 18,7% quasi raddoppiando il 9,7% ottenuto al voto per il rinnovo del parlamento di Stoccarda nel 2021, sfondando in particolare tra i giovani, per cui è il secondo partito. Terzi dopo Verdi al 30,3% e Cdu al 29,7%, i sovranisti che tifano remigrazione sfiorano il 20% e Alice Weidel, loro copresidente con Tino Chrupalla, si dice comprensibilmente "molto soddisfatta". Il risultato è un brutto voto al governo Merz, formato da popolari e socialdemocatici dell'Spd arenatisi al 5,5%, nel primo test per l'esecutivo dal suo insediamento a maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

