Fiumicino stop alle carte d’identità cartacee dal 3 agosto | aperture straordinarie per la Cie

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità. L’ufficio anagrafico di Fiumicino ha annunciato che saranno effettuate aperture straordinarie per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche, chiamate Cie. La decisione riguarda tutti i cittadini che devono aggiornare i loro documenti prima di quella data.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – A partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in applicazione del Regolamento Europeo n. 20191157. Il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio. Al fine di agevolare il rilascio della carta di identità elettronica, il Comune di Fiumicino ha potenziato i propri servizi e garantirà delle giornate di apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe. Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Fiumicino, sprovvisti di carta di identità elettronica, quindi in possesso del solo documento cartaceo, che dovrà essere esibito a sportello.