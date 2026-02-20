La viabilità sostenibile Ciclovia Tirrenica e nuove piste ciclabili La ’rete’ si allarga ancora

Il Comune di Grosseto ha ampliato la rete ciclabile, mentre Castiglione ha avviato i lavori per la Ciclovia Tirrenica, a causa della crescente domanda di mobilità sostenibile. Grosseto ha installato nuove piste lungo le principali arterie cittadine, offrendo più sicurezza ai ciclisti. Castiglione sta completando il primo lotto di lavori, che collegherà il centro al mare, migliorando i collegamenti tra le zone residenziali e le aree turistiche. Questi interventi puntano a incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano. Entrambe le amministrazioni lavorano per rendere più accessibile la mobilità a pedali.

Grosseto, 20 febbraio 2026 – Il Comune di Grosseto potenzia la rete delle piste ciclopedonali, quello di Castiglione prosegue i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica nei quattro lotti di sua competenza. Insomma, la mobilità sostenibile – al servizio di residenti e turisti – continua ad occupare spazi importanti nell’azione amministrativa. Nuove Prospettive per la Mobilità Sostenibile. «Il Comune di Grosseto – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale – ha approvato un atto di indirizzo per avviare lo studio preliminare finalizzato alla realizzazione di una rete ciclopedonale di collegamento tra le attività ricettive di Principina Terra e la pista ciclopedonale esistente Grosseto-Marina di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La viabilità sostenibile. Ciclovia Tirrenica e nuove piste ciclabili. La ’rete’ si allarga ancora Leggi anche: Piste ciclabili e mobilità sostenibile, Rizza (Pd): “Pisa capofila delle tre province per la messa in comunicazione dei territori” A Monza ci si sposterà sempre di più in bicicletta: le nuove piste ciclabili (anche in corso Milano)A Monza cresce l’uso della bicicletta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ciclovia del Foglia, passi in avanti importanti dopo l’incontro con la Regione; Troppo traffico per Sanremo: la ciclabile aperta ai mezzi motorizzati; Ciclovia del Foglia, il punto con la Regione: Passo avanti per realizzare il tracciato green; La giunta approva la revisione del percorso della ciclovia VenTo al Lido. Proseguono i lavori per la Ciclovia Tirrenica: ecco a che punto sonoCASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono senza posa i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica nei quattro lotti che interessano il territorio del comune di Castiglione della Pescaia. Si tra ... msn.com Viabilità e mobilità sostenibile. Dieci milioni in opere pubblicheApprovato dal consiglio comunale di Capannori il Piano triennale. C’è anche la Cittadella dello sport. Via libera anche al bilancio di previsione. Restano inalterate tutte le agevolazioni per le fasce ... msn.com #CicloviaTirrenica: le tempistiche previste per la fine dei lavori nel territorio di Castiglione della Pescaia - #IlGiunco facebook Proseguono i lavori per la Ciclovia Tirrenica: ecco a che punto sono - Il Giunco x.com