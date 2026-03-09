Firenze Teatro delle Spiagge | Andrea Muzzi con il figlio Arturo nel nuovo spettacolo Sarà per la prossima volta

A Firenze, al Teatro delle Spiagge, Andrea Muzzi si prepara a portare in scena lo spettacolo “Sarà per la prossima volta” insieme al figlio Arturo. L’attore, di mezza età, si trova in un camerino improvvisato mentre si confronta con il pubblico e con il nuovo direttore di scena. La scena si svolge prima dell’inizio della rappresentazione, in un’atmosfera di attesa.

FIRENZE – Un attore di mezza età, relegato in un camerino di fortuna, si prepara a salire sul palco mentre dialoga con il pubblico e con un giovane direttore di scena appena assunto. Tra gag, ricordi tragicomici e momenti di riflessione, emerge il ritratto esilarante e amaro di un artista dimenticato, appartenente alla generazione del “sarà per la prossima volta”. Il nuovo spettacolo del comico toscano Andrea Muzzi “Sarà per la prossima volta” arriva al Teatro della Spiagge di Firenze, in prima assoluta, sabato 14 alle ore 21.00 e domenica 15 marzo 2026 alle ore 16.30. Con un ritmo serrato e uno stile che fonde monologo e dialogo, lo spettacolo attraversa i temi della frustrazione, del precariato artistico, delle gerarchie teatrali e della rabbia repressa che rischia di esplodere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

