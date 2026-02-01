Autotreno si ribalta sulla A2 a Contursi ferito l’autista

Questa mattina un autotreno si è ribaltato sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Contursi Terme e Campagna, in direzione nord. L’autista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto, subito intervenuti, polizia e soccorritori hanno gestito la situazione, mentre si registrano rallentamenti e code lungo il tratto interessato.

Rallentamenti sull' autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto salernitano compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Campagna, direzione nord, a causa del ribaltamento di un autotreno avvenuto questa mattina. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato occupando parte della carreggiata. Il conducente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e i mezzi di soccorso per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area. Sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo incidentato.

