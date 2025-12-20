Natale solidale a Villa Guicciardini. Un villaggio di luci scintillanti fra stand, buon cibo e artigianato.

Torna il "Natale solidale" a Villa Guicciardini, la festa che vede ormai da qualche anno la storica residenza accogliere associazioni ed espositori in uno scintillio di luci ed eleganza. La festa è domani, con un programma di eventi e laboratori che andranno avanti dalle 10.30 alle 20, ed è promossa dall’associazione Aiuti dalla Vallata con il patrocinio e il contributo del Comune di Cantagallo: per l’occasione la Villa si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio diffuso. Il ricavato della giornata (il biglietto d’ingresso è di 3 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni) andrà in beneficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

