Firenze 78ma | il crollo climatico del 2026

Nel 2026, Firenze si trova al 78º posto nella classifica delle città più vivibili a livello nazionale, un dato che evidenzia un significativo calo rispetto alle posizioni precedenti. La graduatoria prende in considerazione vari fattori legati alle condizioni climatiche e ambientali, e questa posizione rappresenta un peggioramento rispetto agli anni passati. La classifica mostra come la città abbia subito un declino rispetto ad altre località italiane.

La classifica climatica del 2026 ha posizionato Firenze ben al di sotto della vetta delle città più vivibili, scendendo fino alla settantottesima posizione nella graduatoria nazionale. Questo risultato deriva da uno studio che ha analizzato quindici parametri metereologici su un arco temporale di dieci anni, rivelando come la città toscana soffra significativamente per ondate di calore e indici di caldo estremo. Mentre Bari si impone come prima città assoluta, seguita da Barletta Andria Trani e Pescara, il panorama regionale mostra una netta differenza tra le località costiere e quelle interne. La ricerca, basata sui dati di un decennio compreso tra il 2015 e il 2025, evidenzia come le condizioni atmosferiche abbiano impattato diversamente i capoluoghi italiani, con Firenze che registra posizioni critiche in specifiche metriche di calore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

