Puglia costa fragile | il crollo dell’Arco degli Innamorati e la sfida del cambiamento climatico
Il crollo dell’Arco degli Innamorati ha spinto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco Maurizio Cisternino a visitare le spiagge di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno. Decaro ha voluto verificare di persona i danni causati dal cedimento del 14 febbraio e valutare come la costa sia già vulnerabile alle conseguenze del cambiamento climatico. La fragilità del litorale emerge chiaramente dai danni recenti, che mettono in discussione la stabilità delle aree più esposte.
Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al sindaco Maurizio Cisternino, a Torre Sant'Andrea e a Torre dell'Orso, sul litorale di Melendugno, per un sopralluogo utile a verificare le condizioni della costa dopo il crollo avvenuto il 14 febbraio.
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino
L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.
Mareggiata, sparisce un simbolo del Salento: nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno, faraglioni di Sant'Andrea
Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
È crollato l'Arco di Sant'Andrea, uno dei simboli più iconici della costa adriatica pugliese e meta, negli anni, di migliaia di visitatori e innamorati provenienti da tutto il mondo.
Crolla l'Arco di Sant'Andrea a Melendugno. Domani sul posto Giovanni Caputo: Il 53% delle coste pugliesi è a rischio erosione.
