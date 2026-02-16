Puglia costa fragile | il crollo dell’Arco degli Innamorati e la sfida del cambiamento climatico

Il crollo dell’Arco degli Innamorati ha spinto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco Maurizio Cisternino a visitare le spiagge di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno. Decaro ha voluto verificare di persona i danni causati dal cedimento del 14 febbraio e valutare come la costa sia già vulnerabile alle conseguenze del cambiamento climatico. La fragilità del litorale emerge chiaramente dai danni recenti, che mettono in discussione la stabilità delle aree più esposte.