Crollo Firenze 8 indagati per 5 morti

A Firenze, otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo il crollo del cantiere del supermercato Esselunga, avvenuto nel febbraio di due anni fa e costato la vita a cinque operai. Gli inquirenti hanno concluso le indagini e contestano a cinque individui e a tre società reati come omicidio colposo, lesioni personali, disastro doloso e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, evidenziando come le mancanze di controlli e le procedure di sicurezza non rispettate abbiano contribuito alla tragedia. Un dettaglio che distingue questa inchiesta è il coinvolgimento diretto di tre società di appalto

11.06 Otto indagati a Firenze per il crollo nel cantiere per un supermercato Esselunga costato la vita a cinque operai nel febbraio d due anni fa, Gli inquirenti hanno chiuso l'inchiesta contestando a 5 persone fisiche e tre società -a vario titolo- i reati di omicidio colposo e lesioni personali, disastro doloso e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le aziende sono le due di Atri (Teramo) che progettarono e realizzarono la trave poi crollata e una pavese che ricevette l'incarico di eseguire l'appalto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su crollo firenze Torre dei Conti, i primi indagati per il crollo: tre architetti e un ingegnere indagati per crollo Fori Crollo torre:4 indagati,anche ingegnere Ultime notizie su crollo firenze Argomenti discussi: Crollo di via Mariti, chiusa l’inchiesta: ora gli indagati sono otto; Crollo Esselunga, altri tre indagati: Errori e troppa fretta. Crollo di via Mariti: chiuse le indagini, salgono a 8 gli indagatiDue anni dopo la strage al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze che il 16 febbraio 2024 costò la vita a cinque operai e al ferimento di altri tre, la Procura di Firenze ha chiuso le indagini. Gl ... firenzepost.it Crollo di via Mariti, chiusa l’inchiesta: ora gli indagati sono ottoFirenze, alla vigilia del secondo anniversario della tragedia (cinque morti), gli inquirenti allargano le contestazioni anche al 'general contractor’ dei lavori e all’ingegnere responsabile dei collau ... msn.com Crollo in via Firenze, si rischia il disastro ma le istituzioni dello Stato fanno nulla Passano i giorni e siamo quasi a 15, passano dunque le settimane, si aspetta che il disastro si compia. Siamo in via Firenze, traversa della… #EmergenzaSicurezza #Napol - facebook.com facebook Firenze, alla vigilia del secondo anniversario della tragedia (cinque morti), gli inquirenti allargano le contestazioni anche al 'general contractor’ dei lavori e all’ingegnere responsabile dei collaudi per conto della proprietà dell’area x.com