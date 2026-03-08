Livorno | riallineato il ponte collassato della Fipili I lavori proseguono La data della possibile riapertura

A Livorno, il ponte collassato sulla Fipili è stato riallineato e ora la struttura mobile si trova nuovamente in asse. I lavori di ripristino continuano e si sta valutando una possibile data di riapertura. La squadra incaricata ha completato con successo l’intervento di riallineamento e sta monitorando la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulla data esatta di riapertura è stata comunicata.

Livorno, 8 marzo 2026 – Il ponte è stato riallineato. La struttura mobile che era uscita dalle "guide" adesso è di nuovo in asse. Dopo il guasto che aveva quasi provocato il crollo del ponte, che fortunatamente è rimasto in equilibrio pur precario, un primo successo dei tecnici c'è stato. Grazie anche alle potenti gru utilizzate, la pesante struttura è tornata in asse con il resto della strada. Ed è rientrata nelle "guide" che, attraverso la forza dei pistoni, permettono al ponte di alzarsi quando passano le imbarcazioni: non le grandi portacontainer, ma gli yacht e le altre imbarcazioni che poi percorrono il canale dei Navicelli. Siamo all'imboccatura della Darsena Toscana del porto di Livorno, nella parte finale della Firenze Pisa Livorno.