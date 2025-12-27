Perché in Cina sempre più giovani abbracciano gli alberi | è una risposta alla solitudine

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, e ancora di più dopo la pandemia, sempre più persone partecipano a percorsi di forest therapy, che invitano a rallentare, osservare e stabilire un rapporto fisico e simbolico con gli alberi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

perch233 in cina sempre pi249 giovani abbracciano gli alberi 232 una risposta alla solitudine

© Vanityfair.it - Perché in Cina sempre più giovani abbracciano gli alberi: è una risposta alla solitudine

Leggi anche: Sempre connessi, ma sempre più soli: 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale

Leggi anche: Perché sempre più persone giovani si ammalano di cancro? Maggiore prevenzione, ma anche stile di vita sempre più stressante. Ecco tutte le cause

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.