La Fiorentina si prepara alla fase finale della stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria e di qualificarsi alle competizioni europee. La squadra, dopo la sconfitta contro il Parma, ha mostrato difficoltà nel proporre un gioco fluido e incisivo. I viola affrontano le prossime partite con la necessità di trovare stabilità e fiducia, sperando di migliorare la propria performance sul campo.

Firenze, 9 marzo 2026 – Una Fiorentina spenta e senza idee come quella contro il Parma sarebbe da dimenticare subito. Non solo per il gioco (che sembra un dettaglio trascurabile in questa situazione, ma non lo è) ma anche per il risultato deludente. Tuttavia, a voler essere positivi a tutti i costi, è vero che con quel punticino i gigliati hanno abbandonato (si spera per sempre) la zona retrocessione, lasciando il terzultimo posto alla Cremonese. I viola sono a +1 della zona retrocessione, il Lecce è a +3, Genoa, Cagliari e Torino a +6. Scontro diretto Chi avrebbe detto, a inizio stagione, che Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo, ore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina tra Europa e salvezza: viola in cerca di certezze (e magari di un pochino di gioco)

Articoli correlati

Leggi anche: Colpaccio salvezza della Fiorentina in casa di un Como irriconoscibile: Fagioli e Kean fanno volare la "Viola"

Fiorentina a Losanna, l’Europa per ritrovare certezzeConference League come rifugio dalla crisi in campionato: Vanoli prepara qualche cambio per la sfida decisiva in Svizzera.

Fiorentina alla Griglia: il Segreto della Crosta Perfetta #fiorentina #bistecca #grigliata #steak

Approfondimenti e contenuti su Fiorentina tra Europa e salvezza viola...

Temi più discussi: Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi; Una settimana chiave tra campionato ed Europa per la Fiorentina; Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina in Champions, Europa League e Conference; Fiorentina, agli ottavi di Conference la sfida ai polacchi del Rakow. Le date di andata e ritorno.

Fiorentina agli ottavi tra brividi e supplementari: l’Europa pesa sulla corsa salvezzaI viola eliminano lo Jagiellonia dopo una gara sofferta e 120 minuti intensi. Ora il campionato incombe e il turno europeo lascia più scorie che cer ... pianetalecce.it

Como-Fiorentina tra Europa e salvezza giocata dagli opinionistiTra le partite di Serie A più interessanti c'è Como-Fiorentina, con i lariani che vogliono puntare sempre di più all'Europa che conta, mentre la Viola cerca punti per la salvezza. Ecco come la ... tuttomercatoweb.com

@giannidebiasi: "La #Fiorentina da quando è arrivato #Vanoli ha più equilibrio, anche se senza fare sfaceli. Non è semplice per una squadra che parte con convinzioni diverse ritrovarsi in fondo" x.com

“Quando andai via da Napoli arrivai a Firenze, nella ACF Fiorentina. Li trovai un grandissimo portiere ed amico, Francesco Toldo. Un giorno, anzi il primo giorno di ritiro mi chiese: -Pino, ma come fai a parare tanti rigori- Risposi che mi sarei messo a disposizi - facebook.com facebook