Fiorentina a Losanna l’Europa per ritrovare certezze

La Fiorentina si prepara a sfidare Losanna in un incontro che rappresenta un'occasione di riscatto e stabilità. Con la Conference League, i viola cercano di ritrovare fiducia e continuità, lasciando temporaneamente da parte il campionato. La trasferta svizzera assume un ruolo strategico nel cammino europeo, offrendo un contesto più favorevole per consolidare il proprio percorso e ritrovare certezze.

Per novanta minuti la Fiorentina prova a mettere in pausa il campionato e a rifugiarsi in Europa. La Conference League offre ai viola un contesto diverso, più favorevole, e la trasferta di Losanna rappresenta un passaggio importante nella sesta giornata della fase campionato. Il momento resta delicato, ma la classifica europea racconta una storia opposta rispetto a quella della Serie A. Un cammino europeo che regge. I 9 punti raccolti in cinque gare tengono la Fiorentina in una posizione più che solida. Il successo contro la Dinamo Kiev ha ridato ossigeno dopo i passi falsi contro Mainz e AEK Atene, confermando un rendimento continentale decisamente più affidabile. 🔗 Leggi su Como1907news.com

