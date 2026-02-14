Colpaccio salvezza della Fiorentina in casa di un Como irriconoscibile | Fagioli e Kean fanno volare la Viola

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante a Como, grazie alle reti di Fagioli e Kean, che hanno permesso alla squadra di salire in classifica. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando Kean ha trasformato un rigore al 9', e poco dopo Parisi ha segnato un autogol che ha deciso l'incontro. Il Como, invece, ha mostrato una prestazione deludente, con un primo tempo in cui non è riuscito a trovare il ritmo giusto.

Como - Fiorentina 1-2 Marcatori: 26'pt Fagioli, 9'st rig. Kean, 32'st Parisi (autogol) Como (4-2-3-1): Butez 6; Valle 5.5 (1'st Moreno 6), Ramon 6, Kempf 5, Vojvoda 5.5 (27'st Caqueret); Da Cunha 5.5, Perrone 5 (12'st Addai 6); Kuhn 6 (1'st J. Rodriguez 6.5), Paz 5.5, Baturina 6.5; Douvikas 5 (12'st Morata 4.5). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas 6 Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6.5; Dodò 6, Pongracic 6, Ranieri 6, Parisi 6.5 (39'st Ndour sv); Fagioli 7; Brescianini 6.