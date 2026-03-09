Fiorentina sotto accusa dopo lo 0-0 con il Parma | due big bocciati pesantemente 50 milioni e poi? La dura critica!

Dopo il pareggio senza reti contro il Parma, la Fiorentina si è trovata sotto pressione, con due giocatori considerati tra i più importanti della squadra criticati duramente. La partita ha acceso discussioni tra tifosi e analisti, soprattutto riguardo alle prestazioni di alcuni elementi chiave. La società si trova ora a dover rispondere alle critiche provenienti da più parti, mentre si continua a parlare di investimenti e futuro del team.

Fiorentina, difesa sotto accusa: troppi gol subiti e aumentano quelli di testa o su piazzatoLa sconfitta contro l’Udinese ha riacceso tutte le preoccupazioni in casa Fiorentina. Il ko in Friuli ha lasciato la squadra ancora impantanata. tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Vanoli dopo la sconfitta con l'Udinese: Kean ha un fastidio alla tibiaSconfitta pesante per la Fiorentina quella palesatasi nel monday night di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli è uscita tre gol al passivo e ancora tante incertezze di quello che sarà il futuro. La vio ... fantacalcio.it

"Finché sei invischiato lì sotto è un problema. Alla Fiorentina forse non è bastato avere paura. Verona e Pisa sono quasi spacciate. Ma il Torino ha preso un po' di vantaggio e ci sono 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine. La Fiorentina non può permettersi fi - facebook.com facebook