Milan tra Modric e Jashari due o tre categorie di differenza La critica del giornalista dopo la Fiorentina! Ma non solo…

Dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi, il commento di Polverosi sul Corriere dello Sport analizza la prestazione del Milan, evidenziando differenze di livello tra Modric, Jashari e altri giocatori. La partita ha sollevato diverse considerazioni sulla rosa rossonera e sulle potenzialità della squadra, in un contesto di valutazioni più ampie sulla stagione. Un'analisi obiettiva che invita a riflettere sulle caratteristiche e sui margini di miglioramento del Milan.

Milan, l’analisi di Polverosi sul Corriere dello Sport dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina al Franchi. Ecco le sue parole La sfida del Franchi si chiude con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti, specchio fedele di una partita divisa esattamente a metà. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi propone questa analisi: se alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, «tra Modric e Jashari due o tre categorie di differenza». La critica del giornalista dopo la Fiorentina! Ma non solo… Leggi anche: Vice Modric, ma non solo: tutto quello che può fare Jashari in questo Milan Leggi anche: Caressa punta il dito: «Può essere solo colpa dell’allenatore? Ne sono cambiati tre! Non cresce in personalità la Juventus». La critica del giornalista Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, le ultime su Modric, Fullkrug, Nkunku e Ricci in vista della Fiorentina; Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; Modric verso la panchina, occasione per Fullkrug? Chi gioca titolare Fiorentina-Milan: le opzioni di Allegri; Milan, Allegri pre Fiorentina: Modric difficilmente giocherà. Lo scavetto di Pavlovic una furbata? E' il bello del calcio. Milan, Jashari double face: giocatore dell'anno in Belgio, oggetto misterioso in A, cosa c'è dietro il flop del play - Il play belga Jashari ha deluso anche a Firenze, dove ha giocato per un'ora titolare al posto di Modric, i dubbi dei tifosi e il precedente di De Ketelaere ... sport.virgilio.it

Allegri e i due indizi Milan: "Con la Fiorentina come col Genoa, per la Champions manca tanto" - Il tecnico rossonero e il secondo pari di seguito: "L'obiettivo è entrare tra le prime quattro. tuttosport.com

Mistero Jashari, costo elevato ma minutaggio quasi nullo: che fine ha fatto Ardon? - Arrivato al Milan dal Brugge per circa 38 milioni di euro, il centrocampista svizzero non ha saputo per ora, complice un grave ... milannews.it

Milan, Modric in panchina a Firenze dopo 18 partite su 18 da titolare x.com

Il #Milan prepara il #Modric bis: un big potrebbe essere l'occasione di #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.