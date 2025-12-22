Roma attacco sotto accusa | bocciati Bailey e Ferguson accelerata per Raspadori
La sconfitta incassata all’ Allianz Stadium contro la Juventus ha amplificato i dubbi sull’organico della Roma. I giallorossi si ritrovano a fare i conti con un rendimento offensivo preoccupante: appena 16 gol realizzati in 17 partite rappresentano un dato impietoso, soprattutto se rapportato alle ambizioni di alta classifica. Tra gli scontri diretti, l’unico sorriso è arrivato contro il Bologna, mentre il resto del cammino ha evidenziato un attacco poco incisivo e il peggior bottino realizzativo tra le squadre ancora in corsa per un posto in Champions League. Le parole di Gasperini nel post-partita, durissime nei confronti di Ferguson e Bailey, hanno fatto da detonatore alle strategie di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, nuove soluzioni per l’attacco: Ferguson e Bailey pronti al rientro
Leggi anche: Roma, Ferguson ancora in gruppo: personalizzato per Bailey e Dybala
Varriale sotto accusa, il pm chiede sei mesi per lesioni: “Picchiava la compagna”; Sberla al Garante Privacy: il Tribunale di Roma assolve Report e cancella il provvedimento di ammonimento alla Rai; Gilt stabili sul mercato insieme alla sterlina dopo il budget, ma Reeves finisce sotto accusa; Roma, il mercato sotto accusa: Gasp boccia gli arrivi estivi e vuole rinforzi.
Post Juve-Roma: i problemi in attacco e nei big match - La partita dello Stadium allontana la Roma dai piani altissimi della classifica (al netto delle partite da recuperare) e fa tornare tutti alla realtà, complice anche le dure parole di Gasperini a fine ... romait.it
Roma, attacco flop e tabù big match: ci risiamo. Raspadori e Zirkzee: parte lo sprint - Ora il Genoa, ma la testa è anche al mercato dove Massara prova ad accelerare per il doppio colpo ... msn.com
Roma, anche i preparatori atletici voluti da Pallotta sotto accusa - Sotto accusa, però, c’è anche la scarsa condizione fisica dei giallorossi, senza dimenticare l’alto numero di infortuni, ... calciomercato.com
FANTASTICA DBS ROMA/STELLA EBK !!! Sotto 45 a 30 alla fine del primo tempo, recupera lo svantaggio e batte Unahotels Reggio Emilia 87 a 74!! IV Memorial Alvise Corsato - facebook.com facebook
Roma, il figlio del giudice Adinolfi: "Scavi sotto la Casa del Jazz proseguono ma servirà tempo" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.