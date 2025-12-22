La sconfitta incassata all’ Allianz Stadium contro la Juventus ha amplificato i dubbi sull’organico della Roma. I giallorossi si ritrovano a fare i conti con un rendimento offensivo preoccupante: appena 16 gol realizzati in 17 partite rappresentano un dato impietoso, soprattutto se rapportato alle ambizioni di alta classifica. Tra gli scontri diretti, l’unico sorriso è arrivato contro il Bologna, mentre il resto del cammino ha evidenziato un attacco poco incisivo e il peggior bottino realizzativo tra le squadre ancora in corsa per un posto in Champions League. Le parole di Gasperini nel post-partita, durissime nei confronti di Ferguson e Bailey, hanno fatto da detonatore alle strategie di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, attacco sotto accusa: bocciati Bailey e Ferguson, accelerata per Raspadori

Leggi anche: Roma, nuove soluzioni per l’attacco: Ferguson e Bailey pronti al rientro

Leggi anche: Roma, Ferguson ancora in gruppo: personalizzato per Bailey e Dybala

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Varriale sotto accusa, il pm chiede sei mesi per lesioni: “Picchiava la compagna”; Sberla al Garante Privacy: il Tribunale di Roma assolve Report e cancella il provvedimento di ammonimento alla Rai; Gilt stabili sul mercato insieme alla sterlina dopo il budget, ma Reeves finisce sotto accusa; Roma, il mercato sotto accusa: Gasp boccia gli arrivi estivi e vuole rinforzi.

Post Juve-Roma: i problemi in attacco e nei big match - La partita dello Stadium allontana la Roma dai piani altissimi della classifica (al netto delle partite da recuperare) e fa tornare tutti alla realtà, complice anche le dure parole di Gasperini a fine ... romait.it