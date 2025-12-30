Fiorentina-Cremonese | vietate bevande in vetro e bombolette spray Ecco in quali zone

In occasione della partita tra Fiorentina e Cremonese del 4 gennaio 2026, sono state stabilite restrizioni specifiche per garantire la sicurezza. In alcune zone dello stadio è vietato introdurre bevande in vetro e bombolette spray. Queste misure, decise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono finalizzate a prevenire eventuali incidenti durante l’evento.

L’incontro di calcio in programma per il prossimo 4 gennaio 2026 tra ACF Fiorentina e Cremonese, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 20252026, è stato oggetto - fa sapere la Prefettura di Firenze - di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto, dalle ore 11:00 fino alle ore 19:00 del 4 gennaio 2026, di vendere bevande in vetro e bombolette spray L'articolo Fiorentina-Cremonese: vietate bevande in vetro e bombolette spray. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

