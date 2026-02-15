Fiorentina | Gudmundsson potrebbe giocare in Conference Rugani sarà pronto per il Pisa

La Fiorentina ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo la vittoria contro il Como, che ha portato tre punti importanti. Tra i protagonisti, alcuni non sono stati convocati, ma hanno continuato ad allenarsi individualmente al Viola Park. Tra loro, Lamptey, che si sta concentrando su fisioterapia e esercizi personalizzati per recuperare dall’infortunio. Rugani, invece, si impegna per tornare in forma dopo una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Nel frattempo, Gudmundsson potrebbe essere impiegato in Conference League, mentre Rugani si prepara per la trasferta contro il Pisa.

L'articolo Fiorentina: Gudmundsson potrebbe giocare in Conference.