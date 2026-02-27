Oggi si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League 202526, con la Fiorentina che affronterà il Rakow. La fase si è aperta con l'estrazione delle squadre qualificate, delineando gli accoppiamenti che determineranno le prossime sfide. La competizione continua a coinvolgere club europei in cerca di una conquista internazionale.

© Sport.periodicodaily.com - Sorteggio ottavi Conference League 2025/26: c’è il Rakow per la Fiorentina

Conference League: tutti gli accoppiamenti del sorteggio, Fiorentina contro RakowNel pomeriggio dedicato ai sorteggi UEFA a Nyon, è stato definito il quadro degli ottavi di finale della Conference League 2025/26 e l’avversaria...

Fiorentina: il Rakow Cz?stochowa avversario dei viola negli ottavi di Conference LeagueNYON – Dopo la soffertissima qualificazione, ieri sera al Franchi contro lo Jagiellonia, la Fiorentina affronterà un’altra squadra polacca, il Raków...

Europa Conference League 2025/26, ecco il tabellone completo!Ecco il tabellone completo dell'Europa Conference League 2025/26. Il sorteggio decreta il percorso della Fiorentina: si parte con il Rakow. generationsport.it

Un'altra polacca per i viola in Conference League #SkySport #Fiorentina #UECL #SkyUECL tinyurl.com/SorteggioUECL x.com

Oggi alle 14 il sorteggio di Conference League. Due le possibilità: Strasburgo o Rakow. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in trasferta il 19. In caso di qualificazione, la #Fiorentina giocherebbe in casa il ritorno dei quarti di finale e di un’eventuale semifinale - facebook.com facebook