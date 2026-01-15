Chiara Ferragni prosciolta cosa succede ora? I danni d' immagine i contratti interrotti i follower persi | può chiedere il risarcimento? Cosa dice la legge

La recentissima assoluzione di Chiara Ferragni da parte del Tribunale di Milano mette fine alle questioni penali, ma solleva nuovi dubbi sulla sua immagine e sui contratti in corso. Analizziamo quali sono le conseguenze legali e commerciali di questa decisione, e se la influencer possa richiedere un risarcimento per danni subiti, considerando anche l’impatto sulla sua reputazione e sui follower.

La decisione del Tribunale di Milano di prosciogliere Chiara Ferragni nel procedimento legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua chiude il fronte penale, ma apre. 🔗 Leggi su Leggo.it

