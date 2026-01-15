Chiara Ferragni prosciolta cosa succede ora? I danni d' immagine i contratti interrotti i follower persi | può chiedere il risarcimento? Cosa dice la legge

La recentissima assoluzione di Chiara Ferragni da parte del Tribunale di Milano mette fine alle questioni penali, ma solleva nuovi dubbi sulla sua immagine e sui contratti in corso. Analizziamo quali sono le conseguenze legali e commerciali di questa decisione, e se la influencer possa richiedere un risarcimento per danni subiti, considerando anche l’impatto sulla sua reputazione e sui follower.

Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: il Tribunale di Milano dichiara il non luogo a procedere - Il caso era nato dall’accusa di truffa aggravata nella vicenda del “Pandoro Pink Christmas” Balocco e delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi ... corrieredellosport.it

Chiara Ferragni prosciolta dal Pandoro-gate (grazie ai risarcimenti) - I magistrati chiedevano la condanna a un anno e otto mesi dell’imprenditrice digitale. editorialedomani.it

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

