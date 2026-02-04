Maltempo in Puglia | temporali e piogge con una breve pausa prima del weekend

Il maltempo continua a imperversare in Puglia. In queste ore, temporali e piogge intense stanno causando disagi in tutta la regione. Le previsioni non promettono miglioramenti a breve, e molti cittadini si preparano a un altro weekend difficile. Le strade sono allagate in alcune zone, e le scuole hanno già annunciato chiusure o cambi di orario. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità invitano alla prudenza.

**Brindisi, 4 febbraio 2026 –** Il maltempo colpisce la Puglia con forza, e l'attesa tregua del giorno successivo sembra solo una breve pausa prima del nuovo periodo di instabilità. Le previsioni del meteo, in base alle ultime informazioni fornite da Francesco Nucera di, indicano che l'attuale perturbazione atlantica ha portato precipitazioni sparse, talvolta forti, in tutta la regione. Le condizioni meteorologiche, con venti forti provenienti dal Sud, hanno causato danni e allerta civile, in particolare a causa del crollo di un'impalcatura a Brindisi, avvenuto durante la mattinata. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione", segnalando un rischio idrogeologico elevato per la giornata.

