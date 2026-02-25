“Le aziende adottano strumenti di intelligenza artificiale per rimanere competitive. Così facendo, alimentano lo stesso sistema che sta imparando a renderle superflue. La decisione di ogni azienda è razionale se presa isolatamente. Il risultato collettivo è catastrofico (.). E quando le aziende se ne rendono conto, hanno già formato il loro sostituto”. Parola di Andrea Pignataro, secondo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato da Forbes in 42,8 miliardi di dollari, fondatore e numero uno del gruppo ION, impero del software finanziario con sede legale in Irlanda e clienti tra banche, borse e grandi istituzioni. Una settimana fa ha pubblicato sul blog aziendale un lungo intervento intitolato “ L’apocalisse sbagliata “, in risposta a quello in cui Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva descritto il futuro dell’AI spiegando che entro il 2027 compariranno nel mondo l’equivalente di 50 milioni di persone, ognuna più intelligente di un premio Nobel e in grado di operare da 10 a 100 volte più velocemente degli esseri umani, senza dormire e senza supervisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La profezia apocalittica del secondo uomo più ricco d’Italia: “Le aziende che adottano strumenti AI stanno addestrando i loro sostituti”

Leggi anche:

Come ha fatto Andrea Pignataro a diventare il secondo uomo più ricco d'Italia (con miliardi di debiti)

Lavoro 2025: come stanno cambiando le esigenze di aziende e candidati secondo le nuove dinamiche del mercato

Argomenti discussi: Niente paura, stanno arrivando gli alieni; La profezia di Matthew McConaughey: In 5 anni avremo l'Oscar al miglior film AI; È iniziata l'apocalisse. Medjugorje, l'ultima profezia: Ancora 7 anni, poi.... L'esponente della chiesa svela tutto; È iniziata l’apocalisse Medjugorje l’ultima profezia | Ancora 7 anni poi… L’esponente della chiesa svela tutto.

Il #Bodo, Sanremo, le stoccate all’Italia, i salmonari e quella profezia di Mourinho diventata virale x.com

Il Bodo, Sanremo, le stoccate all’Italia, i salmonari e quella profezia di Mourinho diventata virale - facebook.com facebook